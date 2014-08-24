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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Мордовия
Ростов - Мордовия: обзор матча 24 августа 2014
Ростов
24.08.2014, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
78'
М. Григорьев
79'
К. Гуелор Канга
60'
М. Дональд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Мордовия
86'
Желтая карточка
М. Ломич
83'
Желтая карточка
В. Васин
ГОЛ! 2:1!
К. Гуелор Канга
Пас отдал
М. Григорьев
79'
ГОЛ! 1:1!
М. Григорьев
Пас отдал
К. Гуелор Канга
78'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
Д. Полоз
73'
70'
Замена
Данило
️️️️
О. Власов
Замена
М. Думбия
️️️️
Т. Калачев
61'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Бухаров
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Дональд
Пас отдал
И. Ниассе
57'
Желтая карточка
И. Ниассе
43'
Замена
А. Иванов
️️️️
Д. Сысуев
42'
Травма
Д. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-3-2-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
2
Горо
8
Гацкан
6
Торбинский
2
Калачев
7
Полоз
8
Канга
11
Бухаров
4-3-1-2
1
Коченков
55
Нахушев
40
Перендиа
5
Васин
32
Ломич
6
Ле Таллек
20
Дональд
18
Ниассе
84
Власов
48
Луценко
8
Сысуев
7
Полоз
7
Чхапелия
7
Чхапелия
7
Полоз
11
Бухаров
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Бухаров
2
Калачев
7
Думбия
7
Думбия
2
Калачев
84
Власов
90
Данило
90
Данило
84
Власов
8
Сысуев
88
Иванов
88
Иванов
8
Сысуев
Остались в запасе
Ростов
Мордовия
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ростов - Мордовия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 21:15 (прямая)
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