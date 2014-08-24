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Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 августа 2014
Сандерленд
24.08.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
29'
Д. Родуэлл
17'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
У. Бакли
80'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Флетчер
77'
68'
Желтая карточка
Т. Клеверли
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. Родуэлл
65'
64'
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Флетчер
64'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Р. ван Перси
63'
Желтая карточка
Э. Янг
42'
Замена
М. Кин
️️️️
К. Смоллинг
ГОЛ! 1:1!
Д. Родуэлл
Пас отдал
С. Ларссон
29'
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Л. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ПЗ
6
Ли Каттермол
ОП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Уилльям Бакли
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Том Клеверли
ОП
24
Даррен Флетчер
ОП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-2
1
Манноне
15
ван Анхолт
16
О'Ши
30
Браун
2
Вергини
6
Каттермол
7
Ларссон
6
Родуэлл
11
Бакли
26
Флетчер
13
Уикхэм
4-2-2-2
43
Де Хеа
4
Джонс
6
Смоллинг
6
Блэкетт
15
Янг
8
Клеверли
24
Флетчер
25
Валенсия
64
Мата
32
ван Перси
32
Руни
6
Родуэлл
16
Гомес
16
Гомес
6
Родуэлл
11
Бакли
23
Бридкатт
23
Бридкатт
11
Бакли
26
Флетчер
17
Алтидор
17
Алтидор
26
Флетчер
6
Смоллинг
5
Кин
5
Кин
6
Смоллинг
24
Флетчер
24
Янузай
24
Янузай
24
Флетчер
32
ван Перси
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
ван Перси
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Густаво Пойет
13
Бен Амос
ВР
33
Рис Джеймс
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
33
Рис Джеймс
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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