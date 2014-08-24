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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Томь
Сахалин - Томь: обзор матча 24 августа 2014
Сахалин
24.08.2014, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 4
Завершен
Томь
23'
Е. Башкиров
28'
П. Голышев
57'
И. Михалев
69'
П. Голышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Томь
82'
Замена
М. Башилов
️️️️
И. Темников
78'
Замена
А. Саная
️️️️
И. Михалев
75'
Желтая карточка
С. Бендзь
Замена
А. Корбут
️️️️
А. Семенов
74'
69'
ГОЛ! 0:4!
П. Голышев
68'
Замена
А. Валикаев
️️️️
М. Комков
Замена
Д. Скепский
️️️️
А. Ильин
60'
57'
ГОЛ! 0:3!
И. Михалев
53'
Замена
А. Святов
️️️️
В. Сорокин
Замена
С. Виноградов
️️️️
Е. Дудиков
46'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
А. Михеев
32'
28'
ГОЛ! 0:2!
П. Голышев
Желтая карточка
А. Михеев
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
Е. Башкиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
1
Александр Самохвалов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
3
Муртази Алахвердов
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
10
Денис Скепский
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
3-5-1-1
1
Самохвалов
28
Семенов
20
Дудиков
17
Мамаев
33
Пархоменко
35
Ильин
90
Михеев
25
Арзиани
88
Джаркава
3
Алахвердов
92
Кобзарь
4-1-3-2
12
Межиев
11
Темников
25
Йиранек
26
Бендзь
21
Миланов
44
Башкиров
10
Комков
34
Сабитов
15
Сорокин
39
Михалев
72
Голышев
28
Семенов
21
Корбут
21
Корбут
28
Семенов
35
Ильин
10
Скепский
10
Скепский
35
Ильин
90
Михеев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
90
Михеев
20
Дудиков
11
Виноградов
11
Виноградов
20
Дудиков
15
Сорокин
47
Святов
47
Святов
15
Сорокин
11
Темников
30
Башилов
30
Башилов
11
Темников
10
Комков
5
Валикаев
5
Валикаев
10
Комков
39
Михалев
32
Саная
32
Саная
39
Михалев
Остались в запасе
Сахалин
Томь
34
Никита Дроздов
ОП
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
1
Алексей Солосин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Дроздов
ОП
12
Андрей Кондратюк
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Статистика матча Сахалин - Томь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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