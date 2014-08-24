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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 24 августа 2014
Балтика
24.08.2014, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
18'
С. Цуканов
53'
А. Мануковский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Енисей
90'
+2
Желтая карточка
А. Плотников
Замена
А. Алексеев
️️️️
В. Запрудских
90'
+2
Пенальти не реализован!
А. Минченков
90'
+1
85'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Скворцов
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Зюзинс
84'
73'
Замена
А. Алиев
️️️️
Е. Иванов
69'
Замена
В. Гаглоев
️️️️
А. Мануковский
Замена
А. Панюков
️️️️
В. Каленкович
69'
65'
Желтая карточка
А. Скворцов
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мануковский
46'
Замена
К. Марущак
️️️️
К. Гарбуз
Желтая карточка
И. Гелоян
40'
28'
Желтая карточка
К. Гарбуз
ГОЛ! 1:0!
С. Цуканов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-2-3-1
88
Шелия
39
Цуканов
3
Плопа
4
Овсиенко
23
Васильев
89
Стоцкий
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
10
Гелоян
4-4-2
79
Плотников
22
Шабаев
35
Гультяев
80
Качан
19
Гарбуз
14
Лайзанс
8
Иванов
8
Мануковский
83
Харитонов
9
Цыганов
92
Скворцов
68
Запрудских
22
Алексеев
22
Алексеев
68
Запрудских
93
Каленкович
11
Панюков
11
Панюков
93
Каленкович
17
Зюзинс
10
Минченков
10
Минченков
17
Зюзинс
19
Гарбуз
18
Марущак
18
Марущак
19
Гарбуз
8
Иванов
10
Алиев
10
Алиев
8
Иванов
8
Мануковский
27
Гаглоев
27
Гаглоев
8
Мануковский
92
Скворцов
15
Чадов
15
Чадов
92
Скворцов
Остались в запасе
Балтика
Енисей
99
Тофик Кадимов
ЦФ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
99
Тофик Кадимов
ЦФ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Балтика - Енисей
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Балтика
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