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Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив: обзор матча 24 августа 2014
Кубань (ЛФЛ)
24.08.2014, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
26'
Л. Мельгарехо
40'
Т. Шунич
76'
М. Фернандеш (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Попов
90'
+5
Желтая карточка
А. Беленов
90'
+4
Желтая карточка
А. Хубулов
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
В. Чорлука
Вторая желтая
Секу
90'
+1
Желтая карточка
И. Попов
81'
79'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Миранчук
Замена
А. Хубулов
️️️️
Л. Мельгарехо
78'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Фернандеш
Желтая карточка
Шандао
75'
70'
Замена
Майкон
️️️️
А. Самедов
Замена
В. Кулик
️️️️
В. Игнатьев
65'
Желтая карточка
Секу
63'
Желтая карточка
М. Рабиу
55'
46'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Т. Михалик
ГОЛ! 2:0!
Т. Шунич
Пас отдал
Ш. Каборе
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
И. Попов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
77
Шарль Каборе
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
26
Секу
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Беленов
20
Игнатьев
44
Шунич
2
Шандао
8
Бугаев
19
Рабиу
38
Ещенко
10
Мельгарехо
77
Каборе
71
Попов
26
Секу
4-2-2-1-1
31
Абаев
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
28
Тигорев
17
Михалик
19
Самедов
11
Касаев
59
Миранчук
14
Н'Дойе
71
Попов
11
Букур
11
Букур
71
Попов
20
Игнатьев
55
Кулик
55
Кулик
20
Игнатьев
10
Мельгарехо
88
Хубулов
88
Хубулов
10
Мельгарехо
17
Михалик
99
Фернандеш
99
Фернандеш
17
Михалик
59
Миранчук
10
Павлюченко
10
Павлюченко
59
Миранчук
19
Самедов
11
Майкон
11
Майкон
19
Самедов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Локомотив
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
Новости команд
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