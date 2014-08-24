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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Химик
Тюмень - Химик: обзор матча 24 августа 2014
Тюмень
24.08.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
3 : 1
Завершен
Химик
18'
Клейтон
36'
Е. Савин (П)
78'
В. Гогберашвили
51'
П. Умарбаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Химик
ГОЛ! 3:1!
В. Гогберашвили
78'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
Е. Савин
77'
76'
Желтая карточка
А. Еркин
73'
Замена
И. Столбовой
️️️️
И. Звягин
67'
Желтая карточка
В. Ильин
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Клейтон
67'
65'
Желтая карточка
Г. Джикия
Желтая карточка
С. Данилов
61'
Замена
Д. Гузь
️️️️
А. Павленко
60'
59'
Желтая карточка
С. Шустиков
Замена
С. Данилов
️️️️
М. Канаев
53'
51'
ГОЛ! 2:1!
П. Умарбаев
46'
Замена
М. Костюков
️️️️
Д. Шилов
46'
Замена
А. Еркин
️️️️
С. Квасов
Желтая карточка
Е. Савин
41'
40'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
С. Федотов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Е. Савин
36'
ГОЛ! 1:0!
Клейтон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Иван Звягин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
7
Сергей Данилов
ПП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
22
Филипп Постников
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Соколов
7
Кулешов
77
Павленко
20
Чухлей
17
Канаев
20
Теленков
4
Кленкин
13
Шляпкин
11
Клейтон
3
Голяткин
99
Савин
3-3-3-1
12
Загребин
8
Федотов
14
Джикия
6
Шустиков
9
Шилов
18
Карасев
23
Чернов
15
Звягин
77
Гащенков
17
Квасов
98
Ильин
77
Павленко
55
Гузь
55
Гузь
77
Павленко
99
Савин
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
99
Савин
17
Канаев
7
Данилов
7
Данилов
17
Канаев
11
Клейтон
9
Мамтов
9
Мамтов
11
Клейтон
8
Федотов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
8
Федотов
9
Шилов
77
Костюков
77
Костюков
9
Шилов
17
Квасов
33
Еркин
33
Еркин
17
Квасов
15
Звягин
24
Столбовой
24
Столбовой
15
Звягин
Остались в запасе
Тюмень
Химик
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Главный тренер
Константин Галкин
22
Филипп Постников
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Остались в запасе
22
Филипп Постников
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Тюмень - Химик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Химик
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1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
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