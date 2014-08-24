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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Сочи
Волга - Сочи: обзор матча 24 августа 2014
Волга
24.08.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Сочи
79'
Замена
Р. Умаров
️️️️
М. Андреев
Замена
Д. Кураев
️️️️
А. Миносян
76'
68'
Замена
Д. Вихров
️️️️
М. Рогов
Замена
Э. Суханов
️️️️
М. Уридия
66'
Желтая карточка
М. Жестоков
56'
Желтая карточка
М. Уридия
54'
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Апатин
45'
Желтая карточка
Р. Воробьев
38'
Замена
С. Матяш
️️️️
В. Есин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
19
Юрий Солнцев
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Александр Петухов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
53
Андрей Чурин
ЦП
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-3-1-2
25
Нигматуллин
6
Полянин
66
Жестоков
77
Прошин
3
Джалилов
7
Миносян
10
Петров
15
Маляка
44
Кухарчук
32
Козлов
25
Уридия
2-1-4-2-1
13
Панов
3
Гаджибеков
12
Пинчук
19
Солнцев
88
Миронов
27
Апатин
84
Воробьев
31
Рогов
77
Андреев
27
Есин
11
Петухов
7
Миносян
4
Кураев
4
Кураев
7
Миносян
25
Уридия
18
Суханов
18
Суханов
25
Уридия
31
Рогов
6
Вихров
6
Вихров
31
Рогов
27
Апатин
44
Козлов
44
Козлов
27
Апатин
77
Андреев
11
Умаров
11
Умаров
77
Андреев
27
Есин
10
Матяш
10
Матяш
27
Есин
Остались в запасе
Волга
Сочи
53
Андрей Чурин
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Демидов
Остались в запасе
53
Андрей Чурин
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча Волга - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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