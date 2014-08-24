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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль: обзор матча 24 августа 2014
Нью-Йорк Ред Буллз
24.08.2014, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 2
Завершен
Монреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
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