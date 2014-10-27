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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Пенафиел
Риу Аве - Пенафиел: обзор матча 27 октября 2014
Риу Аве
27.10.2014, понедельник, 23:00
Португалия. Примейра, 8 тур
3 : 2
Завершен
Пенафиел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Риу Аве - Пенафиел
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Пенафиел
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту
2 : 0
22.05.2015
Пенафиел
Португалия. Примейра, 33 тур
Пенафиел
2 : 1
17.05.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 32 тур
Бенфика
4 : 0
09.05.2015
Пенафиел
Португалия. Примейра, 31 тур
Пенафиел
0 : 0
03.05.2015
Академика
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
2 : 0
26.04.2015
Пенафиел
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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