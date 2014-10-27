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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Полтава (2007)
Шахтер - Полтава (2007): обзор матча 27 октября 2014
Шахтер
27.10.2014, понедельник, 16:00
Украина. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 5 : 1
Завершен
Полтава (2007)
9'
В. Нем
20'
А. Гладкий
22'
Бернард
37'
Бернард
51'
Д. Коркишко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Полтава (2007)
Желтая карточка
Тайсон
90'
Замена
Фернандо
️️️️
Фред
78'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
В. Нем
77'
Замена
Тайсон
️️️️
Марлос
76'
57'
Желтая карточка
В. Насибулин
51'
ГОЛ! 4:1!
Д. Коркишко
50'
Желтая карточка
А. Бутенин
49'
Замена
Е. Коваленко
️️️️
В. Турчанов
ГОЛ! 4:0!
Бернард
Пас отдал
Марлос
37'
32'
Замена
Д. Коркишко
️️️️
М. Зеленевич
27'
Замена
В. Турчанов
️️️️
М. Боровец
ГОЛ! 3:0!
Бернард
Пас отдал
В. Нем
22'
ГОЛ! 2:0!
А. Гладкий
20'
ГОЛ! 1:0!
В. Нем
Пас отдал
Бернард
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
21
Виктор Коваленко
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
(К)
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
4
Александр Воловик
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ОП
18
Веллингтон Нем
ОП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Полтава (2007)
12
Максим Кучинский
ВР
20
Владислав Кравченко
ЛЗ
4
Артем Бутенин
ЦЗ
23
Игорь Фомич
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
(К)
ПЗ
7
Максим Боровец
ЛП
49
Тарас Бондаренко
ОП
5
Максим Лисовой
ОП
11
Максим Зеленевич
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
78
Юрий Соломка
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Полтава (2007)
13
Артем Кулинич
ВР
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
22
Евгений Коваленко
ЦП
70
Дмитрий Олейник
ЦП
28
Вячеслав Турчанов
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
9
Вадим Семчук
ЦФ
4-2-2-2
29
Сарнавский
21
Коваленко
19
Чигринский
18
Ордец
4
Воловик
7
Фред
18
Нем
11
Бернард
10
Марлос
20
Гладкий
31
Дентиньо
4-2-3-1
12
Кучинский
9
Зозуля
4
Бутенин
23
Фомич
20
Кравченко
49
Бондаренко
5
Лисовой
89
Насибулин
11
Зеленевич
7
Боровец
78
Соломка
7
Фред
20
Фернандо
20
Фернандо
7
Фред
18
Нем
11
Тейшейра
11
Тейшейра
18
Нем
10
Марлос
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Марлос
Турчанов
22
Коваленко
22
Коваленко
Турчанов
11
Зеленевич
7
Коркишко
7
Коркишко
11
Зеленевич
7
Боровец
28
Турчанов
28
Турчанов
7
Боровец
Остались в запасе
Шахтер
Полтава (2007)
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
22
Николай Ковталюк
ЦФ
70
Дмитрий Олейник
ЦП
9
Вадим Семчук
ЦФ
13
Артем Кулинич
ВР
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
22
Николай Ковталюк
ЦФ
70
Дмитрий Олейник
ЦП
9
Вадим Семчук
ЦФ
13
Артем Кулинич
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Шахтер - Полтава (2007)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Полтава (2007)
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0 : 2
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3 : 4
27.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 28 тур
Полтава (2007)
1 : 2
20.05.2016
Оболонь
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк
0 : 0
15.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 26 тур
Полтава (2007)
1 : 2
11.05.2016
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
имени Банникова
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