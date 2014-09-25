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Расписание матчей
Украина. Кубок
Полтава (2007) - Шахтер
Полтава (2007) - Шахтер: обзор матча 25 сентября 2014
Полтава (2007)
25.09.2014, четверг, 17:00
Украина. Кубок, 1/8 финала
1 : 5
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Полтава (2007) - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 30 тур
Полтава (2007)
0 : 2
01.06.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 29 тур
Горняк-Спорт
3 : 4
27.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 28 тур
Полтава (2007)
1 : 2
20.05.2016
Оболонь
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк
0 : 0
15.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 26 тур
Полтава (2007)
1 : 2
11.05.2016
Мариуполь
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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