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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 31 октября 2014
Ростов
31.10.2014, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Урал
3'
Д. Полоз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Урал
85'
Желтая карточка
А. Ерохин
Желтая карточка
А. Ребко
84'
79'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
Замена
А. Ребко
️️️️
Д. Торбинский
74'
Желтая карточка
Т. Калачев
69'
65'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Ставпец
Замена
М. Думбия
️️️️
К. Гуелор Канга
64'
43'
Желтая карточка
Ч. Лунгу
Желтая карточка
Горо
36'
29'
Желтая карточка
А. Данцев
28'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Гогниев
28'
Травма
С. Гогниев
21'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
Д. Торбинский
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Гацкан
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Игорь Гамула
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
2
Горо
8
Гацкан
6
Торбинский
10
Григорьев
8
Канга
2
Калачев
7
Полоз
4-1-2-2-1
12
Заболотный
14
Фонтанелло
6
Оттесен
2
Хозин
7
Данцев
10
Фидлер
99
Ярошенко
10
Лунгу
16
Ставпец
21
Ерохин
90
Смолов
6
Торбинский
17
Ребко
17
Ребко
6
Торбинский
8
Канга
7
Думбия
7
Думбия
8
Канга
16
Ставпец
30
Асеведо
30
Асеведо
16
Ставпец
90
Смолов
2
Гогниев
2
Гогниев
90
Смолов
Гогниев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
Гогниев
Остались в запасе
Ростов
Урал
23
Неманья Николич
ЦФ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Ростов - Урал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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