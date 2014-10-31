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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
ТСК - Черноморец
ТСК - Черноморец: онлайн-трансляция 31 октября 2014
ТСК
31.10.2014, пятница, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, группа 1, 15 тур
4 : 1
Отменен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ТСК - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ТСК
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Краснодар-2
2 : 0
30.11.2014
ТСК
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 19 тур
ТСК
2 : 1
24.11.2014
Армавир
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 18 тур
Жемчужина
1 : 3
18.11.2014
ТСК
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
ТСК
0 : 0
13.11.2014
Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Витязь
1 : 2
06.11.2014
ТСК
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
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