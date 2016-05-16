«ТСК-Таврия» – победитель первого в истории чемпионата Крыма

Во встрече 25-го тура чемпионата Крыма «ТСК-Таврия» одержала победу над «Бахчисараем» (3:1), что позволило ей набрать 59 очков и за три тура до финиша завоевать золотые медали первого в истории первенства полуострова.

Идущий на втором месте «СКЧФ Севастополь» имеет в своем активе на девять очков меньше и теоретически еще должен сохранять шансы на титул, однако в заключительном туре симферопольцам предстояло встретиться с армянским «Беркутом», который ранее снялся с чемпионата. Таким образом, «ТСК» автоматически пополнил свой багаж тремя очками.

Напомним, что симферопольский клуб «Таврия» стал первым чемпионом независимой Украины в 1992-м году.