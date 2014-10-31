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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
ЦСКА (мол) - Зенит (мол): обзор матча 31 октября 2014
ЦСКА (мол)
31.10.2014, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
56'
С. Георгиевский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
Замена
Д. Глухов
️️️️
Н. Титов
90'
79'
Замена
И. Зуев
️️️️
Д. Ходаковский
77'
Замена
Е. Серенков
️️️️
З. Диланян
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Н. Дергачев
74'
70'
Замена
П. Назимов
️️️️
А. Симонян
65'
Замена
А. Егоров
️️️️
Е. Козлов
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Головин
63'
61'
Замена
П. Барбашов
️️️️
С. Жалобков
59'
Пенальти не реализован!
А. Симонян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Георгиевский
56'
Желтая карточка
Д. Масютин
53'
Желтая карточка
М. Алибеков
50'
Замена
Н. Титов
️️️️
Г. Ондуа
35'
19'
Желтая карточка
Д. Майков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Александр Головин
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
72
Степан Жалобков
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
18
Захар Диланян
ЦП
10
Артем Симонян
АП
7
Евгений Козлов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
39
Андрей Сорокин
ОП
49
Никита Титов
ЦП
67
Денис Глухов
ЦП
52
Игорь Дрыков
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
53
Иван Иваниди
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
40
Павел Барбашов
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
59
Алексей Егоров
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
4-3-2-1
1
Помазун
17
Котов
25
Масютин
99
Алибеков
51
Николаеш
24
Мартусевич
11
Макаров
5
Ондуа
10
Головин
13
Георгиевский
11
Дергачев
4-3-1-2
23
Бабурин
75
Ребенко
56
Яковлев
63
Майков
72
Жалобков
73
Осипов
97
Ходаковский
18
Диланян
10
Симонян
19
Гасилин
7
Козлов
5
Ондуа
49
Титов
49
Титов
5
Ондуа
Титов
67
Глухов
67
Глухов
Титов
10
Головин
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Головин
11
Дергачев
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Дергачев
72
Жалобков
40
Барбашов
40
Барбашов
72
Жалобков
7
Козлов
59
Егоров
59
Егоров
7
Козлов
10
Симонян
43
Назимов
43
Назимов
10
Симонян
18
Диланян
60
Серенков
60
Серенков
18
Диланян
97
Ходаковский
58
Зуев
58
Зуев
97
Ходаковский
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Зенит (мол)
39
Андрей Сорокин
ОП
52
Игорь Дрыков
ЦП
71
Сергей Ревякин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
53
Иван Иваниди
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ОП
52
Игорь Дрыков
ЦП
71
Сергей Ревякин
ВР
Остались в запасе
53
Иван Иваниди
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Октябрь
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