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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 31 октября 2014
Металлург
31.10.2014, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер
73'
Н. Морозюк
75'
Д. Лазич
82'
Д. Срна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Шахтер
Замена
Б. Мишенко
️️️️
Д. Лазич
90'
+1
Замена
В. Шарпар
️️️️
Р. Овсепян
88'
82'
ГОЛ! 2:1!
Д. Срна
79'
Замена
Фред
️️️️
Д. Коста
Замена
Александре
️️️️
В. Федотов
77'
ГОЛ! 2:0!
Д. Лазич
Пас отдал
В. Федотов
75'
ГОЛ! 1:0!
Н. Морозюк
73'
70'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
В. Прийма
63'
59'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Фернандо
58'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
А. Барановский
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Тайсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
7
Богдан Мишенко
ЛВ
35
Евгений Трояновский
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
14
Александре
ЦП
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
3-2-5
13
Бандура
22
Барановский
44
Чечер
23
Соболь
5
Путивцев
4
Прийма
6
Морозюк
10
Лазич
9
Овсепян
8
Нельсон
19
Федотов
4-2-2-2
30
Пятов
33
Срна
18
Ордец
44
Ракицкий
13
Шевчук
27
Степаненко
20
Фернандо
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
11
Тайсон
10
Лазич
7
Мишенко
7
Мишенко
10
Лазич
9
Овсепян
11
Шарпар
11
Шарпар
9
Овсепян
19
Федотов
14
Александре
14
Александре
19
Федотов
11
Коста
7
Фред
7
Фред
11
Коста
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
20
Фернандо
20
Гладкий
20
Гладкий
20
Фернандо
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
35
Евгений Трояновский
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
35
Евгений Трояновский
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлург - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Оболонь
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