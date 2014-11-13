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Расписание матчей
Кубок Персидского Залива
Йемен - Бахрейн
Йемен - Бахрейн: обзор матча 13 ноября 2014
Йемен
13.11.2014, четверг, 21:30
Кубок Персидского Залива, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Бахрейн
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Статистика матча Йемен - Бахрейн
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Матчи команд
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
- : -
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
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Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
Йемен
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Йемен
7 : 1
18.11.2025
Бутан
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
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1 : 5
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