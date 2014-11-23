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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Кордоба
Эльче - Кордоба: обзор матча 23 ноября 2014
Эльче
23.11.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 2
Завершен
Кордоба
63'
Д. Ломбан (П)
75'
Жонатас
12'
Фидель
60'
Ф. Картабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Кордоба
90'
+3
Замена
К. Кабальеро
️️️️
Б. Гарсия
90'
+2
Желтая карточка
И. Лопес
86'
Замена
А. Гарай
️️️️
А. Гомес
Замена
Г. Родригеш
️️️️
В. Родригес
85'
Желтая карточка
Д. Суарес
82'
76'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Ф. Картабия
Замена
А. Хименес
️️️️
К. Эррера
76'
ГОЛ! 2:2!
Жонатас
Пас отдал
Д. Сисма
75'
Замена
Коро
️️️️
М. Пашалич
67'
66'
Желтая карточка
Ф. Картабия
Желтая карточка
Д. Ломбан
64'
63'
Желтая карточка
Д. Пинильос
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Ломбан
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Картабия
Пас отдал
Б. Гарсия
Желтая карточка
Э. Роко
57'
12'
ГОЛ! 0:1!
Фидель
Пас отдал
Б. Гарсия
Пенальти не реализован!
Жонатас
6'
5'
Желтая карточка
А. Пантич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Эльче
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
22
Ариц Гарай
ОП
21
Карлос Кабальеро
ОП
6
Лусо
ОП
19
Феде Вико
АП
9
Хиско
ЦФ
4-2-2-2
22
Тытонь
5
Сисма
18
Ломбан
3
Роко
22
Суарес
5
Москера
76
Файр
8
Родригес
8
Пашалич
17
Эррера
9
Жонатас
4-2-3-1
1
Хуан Карлос
17
Джуниньо
2
Пантич
12
Лопес
15
Пинильос
23
Гомес
15
Дэйвид
10
Картабия
10
Гарсия
10
Фидель
9
Гилас
8
Пашалич
10
Коро
10
Коро
8
Пашалич
8
Родригес
10
Родригеш
10
Родригеш
8
Родригес
17
Эррера
20
Хименес
20
Хименес
17
Эррера
23
Гомес
22
Гарай
22
Гарай
23
Гомес
10
Гарсия
21
Кабальеро
21
Кабальеро
10
Гарсия
10
Картабия
19
Вико
19
Вико
10
Картабия
Остались в запасе
Эльче
Кордоба
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
6
Лусо
ОП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
6
Лусо
ОП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Эльче - Кордоба
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мартинес Валеро
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