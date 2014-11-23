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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вердер
Гамбург - Вердер: обзор матча 23 ноября 2014
Гамбург
23.11.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Вердер
84'
А. Руднев
90+3'
Р. Вольф (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вердер
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Бартельс
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Вольф
90'
+3
89'
Желтая карточка
С. Макиади
89'
Вторая желтая
К. Фритц
88'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Т. Гебре Селасси
Замена
Т. Арслан
️️️️
Р. ван дер Ваарт
86'
ГОЛ! 1:0!
А. Руднев
84'
Замена
Э. Гётц
️️️️
Н. Мюллер
81'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
80'
72'
Желтая карточка
К. Фритц
70'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Н. Петерсен
Замена
А. Руднев
️️️️
Л. Холтби
67'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
62'
57'
Замена
С. Макиади
️️️️
И. Хайрович
Желтая карточка
Х. Вестерманн
37'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
32'
20'
Желтая карточка
С. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
3
Клебер
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
4-3-1-2
33
Дробны
16
Вестерманн
2
Дикмайер
22
Озтрзолек
5
Джуру
90
Холтби
85
Бехрами
9
Мюллер
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
26
Гуайда
4-4-1-1
30
Вольф
8
Фритц
21
Лукимия-Мулонготи
6
Гальвез
23
Гебре Селасси
23
Кроос
31
Бартельс
16
Юнузович
3
Гарсия
20
Хайрович
18
Петерсен
9
Мюллер
39
Гётц
39
Гётц
9
Мюллер
8
ван дер Ваарт
30
Арслан
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
90
Холтби
9
Руднев
9
Руднев
90
Холтби
20
Хайрович
16
Макиади
16
Макиади
20
Хайрович
23
Гебре Селасси
11
Элиа
11
Элиа
23
Гебре Селасси
18
Петерсен
9
Зелке
9
Зелке
18
Петерсен
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
30
Александер Брунст
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
3
Клебер
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
3
Клебер
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
5
Оливер Хюсинг
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Гамбург - Вердер
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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