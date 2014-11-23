Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Сампдория
Чезена - Сампдория: обзор матча 23 ноября 2014
Чезена
23.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
60'
С. Луккини
77'
К. Ницэ (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Сампдория
Замена
М. Джурич
️️️️
Ф. Бриенца
83'
80'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Эдер
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Ницэ
Замена
К. Ницэ
️️️️
Г. Перицо
74'
72'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
М. Габбиадини
ГОЛ! 1:0!
С. Луккини
60'
Замена
М. Вольта
️️️️
Д. Капелли
58'
Желтая карточка
Д. Капелли
43'
Желтая карточка
Ф. Бриенца
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Никола Леали
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
3-1-3-3
1
Леали
25
Капелли
17
Луккини
24
Перицо
11
Карбонеро
23
Маццотта
34
Касчионе
10
Джорджи
9
Алмейда
92
Дефрель
20
Бриенца
4-3-3
44
Ромеро
29
Де Сильвестри
5
Гастальделло
26
Сильвестре
13
Реджини
21
Сориано
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
77
Окака-Чука
11
Габбиадини
23
Эдер
24
Перицо
2
Ницэ
2
Ницэ
24
Перицо
25
Капелли
14
Вольта
14
Вольта
25
Капелли
20
Бриенца
11
Джурич
11
Джурич
20
Бриенца
11
Габбиадини
18
Сансоне
18
Сансоне
11
Габбиадини
23
Эдер
18
Бергессио
18
Бергессио
23
Эдер
Остались в запасе
Чезена
Сампдория
7
Лука Гарритано
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Остались в запасе
7
Лука Гарритано
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Чезена - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Дино Мануцци
Новости команд
Все
Чезена
Сампдория
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+