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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 23 ноября 2014
Милан
23.11.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Интер
23'
Ж. Менез
61'
Ж. Оби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
90'
+4
Замена
Я. М'Вила
️️️️
М. Ковачич
88'
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Икарди
Замена
А. Поли
️️️️
С. Мунтари
76'
Замена
К. Хонда
️️️️
Ф. Торрес
73'
72'
Замена
Эрнанес
️️️️
Ж. Оби
68'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
Д. Бонавентура
66'
61'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Оби
32'
Желтая карточка
Ж. Оби
Желтая карточка
Ф. Мексес
28'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Менез
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
(К)
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Салли Мунтари
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
7
Жереми Менез
АП
7
Джакомо Бонавентура
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЛП
8
Здравко Кузманович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
23
Рами
5
Мексес
25
Сапата
22
Де Шильо
4
Мунтари
2
Эссьен
7
Бонавентура
92
Эль-Шаарави
7
Менез
9
Торрес
4-1-3-2
1
Ханданович
16
Додо
15
Жуан
13
Раноккия
5
Нагатомо
8
Кузманович
10
Оби
8
Ковачич
13
Гуарин
8
Паласио
9
Икарди
9
Торрес
3
Хонда
3
Хонда
9
Торрес
4
Мунтари
15
Поли
15
Поли
4
Мунтари
8
Ковачич
6
М'Вила
6
М'Вила
8
Ковачич
10
Оби
10
Эрнанес
10
Эрнанес
10
Оби
9
Икарди
10
Освальдо
10
Освальдо
9
Икарди
Остались в запасе
Милан
Интер
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Милан - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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