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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Волынь
Металлург - Волынь: обзор матча 23 ноября 2014
Металлург
23.11.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Волынь
77'
А. Мораес
24'
С. Симинин
38'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Волынь
90'
+5
Замена
Селин
️️️️
Е. Новак
88'
Желтая карточка
Е. Новак
85'
Замена
Е. Новак
️️️️
Р. Бабенко
Желтая карточка
В. Прийма
79'
ГОЛ! 1:2!
А. Мораес
Пас отдал
Д. Лазич
77'
74'
Желтая карточка
И. Жунич
Замена
А. Насонов
️️️️
Г. Нельсон
68'
61'
Желтая карточка
В. Федорчук
Замена
А. Мораес
️️️️
Э. Соболь
54'
46'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Р. Мемешев
Замена
Габриэль
️️️️
В. Федотов
43'
38'
ГОЛ! 0:2!
Э. Бикфалви
27'
Желтая карточка
Р. Мемешев
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Симинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
14
Александре
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
37
Габриэль
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
55
Александр Нойок
ОП
9
Румян Овсепян
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
11
Селин
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
4-5-1
13
Бандура
5
Путивцев
23
Соболь
44
Чечер
4
Прийма
6
Морозюк
14
Александре
10
Лазич
8
Нельсон
19
Федотов
13
Макридис
3-5-1-1
42
Недилько
23
Немчанинов
5
Жунич
30
Симинин
8
Бабенко
30
Кобахидзе
5
Федорчук
31
Шабанов
93
Матей
10
Бикфалви
7
Мемешев
19
Федотов
37
Габриэль
37
Габриэль
19
Федотов
8
Нельсон
23
Насонов
23
Насонов
8
Нельсон
23
Соболь
18
Мораес
18
Мораес
23
Соболь
8
Бабенко
21
Новак
21
Новак
8
Бабенко
7
Мемешев
30
Гуменюк
30
Гуменюк
7
Мемешев
Новак
11
Селин
11
Селин
Новак
Остались в запасе
Металлург
Волынь
55
Александр Нойок
ОП
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлург - Волынь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Металлург
Волынь
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