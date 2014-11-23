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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кьево
Удинезе - Кьево: обзор матча 23 ноября 2014
Удинезе
23.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
45+1'
А. Ди Натале
74'
И. Радованович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кьево
90'
+1
Желтая карточка
Н. Фрей
87'
Замена
И. Кофи
️️️️
В. Бирса
Замена
А. Сапата
️️️️
Д. Пинци
83'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
И. Пирис
76'
74'
ГОЛ! 1:1!
И. Радованович
Пас отдал
М. Иско
Замена
С. Видмер
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
70'
66'
Замена
М. Лопес
️️️️
С. Пеллисьер
Желтая карточка
Д. Пинци
64'
59'
Замена
Н. Белломо
️️️️
Э. Скелотто
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
45'
+1
Желтая карточка
С. Теро
44'
Желтая карточка
А. Ди Натале
29'
26'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
25
Аллан
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Алексис Сапата
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
6
Домицци
5
Данило
28
Арто
4
Пирис
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
8
Гильерме
10
Ди Натале
77
Теро
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
3
Дайнелли
5
Гамберини
87
Жуканович
16
Радованович
18
Скелотто
22
Иско
23
Бирса
9
Палоски
31
Пеллисьер
3
Пинци
24
Сапата
24
Сапата
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
30
Видмер
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
4
Пирис
8
Фернандеш
8
Фернандеш
4
Пирис
18
Скелотто
16
Белломо
16
Белломо
18
Скелотто
23
Бирса
5
Кофи
5
Кофи
23
Бирса
31
Пеллисьер
11
Лопес
11
Лопес
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Удинезе
Кьево
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Удинезе - Кьево
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Удинезе Арена
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