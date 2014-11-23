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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Сельта
Райо Вальекано - Сельта: обзор матча 23 ноября 2014
Райо Вальекано
23.11.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
20'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Сельта
Желтая карточка
К. Альварес
90'
+2
88'
Желтая карточка
Шарлес
81'
Замена
Шарлес
️️️️
М. Крон-Дели
Желтая карточка
Р. Баэна
77'
Замена
Х. Акино
️️️️
Лика
74'
67'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
А. Фернандес
58'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Лопес
Замена
Манушу
️️️️
Н. Мартинес
57'
Замена
Куини
️️️️
А. Буэно
57'
Желтая карточка
Тито
51'
45'
+2
Желтая карточка
Нолито
Желтая карточка
Лика
44'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
42'
27'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
Н. Мартинес
27'
24'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
ГОЛ! 1:0!
А. Буэно
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
7
Лика
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мартинес
2
Тито
83
Зе Каштру
30
Ба
7
Лика
15
Баэна
10
Трасоррас
5
Какута
12
Баптистао
19
Буэно
3-2-3-2
1
Альварес
22
Радойя
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
17
Кастро
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Лопес
3
Нолито
11
Ларривей
19
Буэно
17
Куини
17
Куини
19
Буэно
7
Лика
20
Акино
20
Акино
7
Лика
22
Мартинес
9
Манушу
9
Манушу
22
Мартинес
17
Фернандес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Фернандес
14
Лопес
14
Орельяна
14
Орельяна
14
Лопес
7
Крон-Дели
19
Шарлес
19
Шарлес
7
Крон-Дели
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сельта
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Райо Вальекано - Сельта
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Вальекас
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