Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 23 ноября 2014
Штутгарт
23.11.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
72'
П. Верхаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Аугсбург
88'
Замена
Каюби
️️️️
Т. Вернер
83'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
М. Фойлнер
75'
Желтая карточка
П. Верхаг
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Харник
75'
Замена
С. Сарарер
️️️️
М. Ляйтнер
75'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Верхаг
Желтая карточка
М. Ляйтнер
64'
60'
Замена
Н. Джурдич
️️️️
С. Мельдерс
58'
Желтая карточка
М. Фойлнер
Желтая карточка
О. Ромеу
52'
31'
Желтая карточка
Т. Вернер
Замена
Ф. Кляйн
️️️️
Д. Гинчек
31'
Вторая желтая
Д. Швааб
28'
Желтая карточка
Д. Швааб
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
14
Глоушек
22
Рюдигер
5
Швааб
32
Баумгартль
4
Гентнер
21
Ромеу
78
Ляйтнер
18
Костич
22
Харник
10
Гинчек
4-3-1-2
1
Хитц
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
21
Баба
10
Байер
8
Фойлнер
17
Вернер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
13
Мельдерс
10
Гинчек
17
Кляйн
17
Кляйн
10
Гинчек
78
Ляйтнер
23
Сарарер
23
Сарарер
78
Ляйтнер
22
Харник
11
Вернер
11
Вернер
22
Харник
8
Фойлнер
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
8
Фойлнер
17
Вернер
30
Каюби
30
Каюби
17
Вернер
13
Мельдерс
28
Джурдич
28
Джурдич
13
Мельдерс
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Аугсбург
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+