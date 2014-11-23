Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 23 ноября 2014
Вильярреал
23.11.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
38'
М. Гаспар
43'
Ж. Морено
61'
М. Ласен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
Желтая карточка
Джонатан
89'
81'
Желтая карточка
Э. Веласкес
Замена
И. Уче
️️️️
Ж. Морено
79'
Замена
Джонатан
️️️️
М. Тригерос
74'
69'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Ф. Инестроза
Замена
Кани
️️️️
Д. Черышев
69'
63'
Замена
Мичел
️️️️
Х. Родригес
61'
ГОЛ! 2:1!
М. Ласен
Пас отдал
Саммир
60'
Замена
Саммир
️️️️
П. Сарабия
Желтая карточка
Ж. Морено
59'
56'
Желтая карточка
П. Сарабия
ГОЛ! 2:0!
Ж. Морено
Пас отдал
Д. Черышев
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Гаспар
Пас отдал
Л. Вьетто
38'
Желтая карточка
В. Руис
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
6
Джонатан
ЦП
8
Кани
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
19
Саммир
ЦП
21
Мичел
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
3
Паулиста
2
Гаспар
14
Тригерос
17
Пина
90
Черышев
16
Гомес
7
Морено
10
Вьетто
4-5-1
13
Гуаита
2
Арройо
5
Налдо
2
Веласкес
18
Эскудеро
8
Инестроза
25
Ласен
11
Йода
22
Родригес
7
Лафита
7
Сарабия
14
Тригерос
6
Джонатан
6
Джонатан
14
Тригерос
90
Черышев
8
Кани
8
Кани
90
Черышев
7
Морено
14
Уче
14
Уче
7
Морено
7
Сарабия
19
Саммир
19
Саммир
7
Сарабия
22
Родригес
21
Мичел
21
Мичел
22
Родригес
8
Инестроза
90
Диавара
90
Диавара
8
Инестроза
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
12
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Хетафе
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+