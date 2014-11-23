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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 23 ноября 2014
Металлург
23.11.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Динамо К
49'
Р. Платон
72'
Н. Орелеси
41'
А. Ярмоленко
56'
Д. Ленс
62'
М. Велозу
90+4'
Д. Ленс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
Д. Ленс
Пас отдал
Д. Силва
89'
Желтая карточка
В. Буяльский
88'
Замена
В. Буяльский
️️️️
Ю. Бельханда
Желтая карточка
П. Пашаев
85'
Желтая карточка
Д. Ульянов
82'
82'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
А. Кравец
Замена
Ю. Штурко
️️️️
Р. Платон
81'
Замена
И. Жураховский
️️️️
С. Рудыка
77'
73'
Замена
Р. Безус
️️️️
М. Велозу
ГОЛ! 2:3!
Н. Орелеси
Пас отдал
В. Приёмов
72'
71'
Желтая карточка
Д. Вида
Замена
Д. Ульянов
️️️️
А. Каплиенко
68'
62'
ГОЛ! 1:3!
М. Велозу
Пас отдал
Ю. Бельханда
56'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ленс
Пас отдал
Д. Вида
ГОЛ! 1:1!
Р. Платон
Пас отдал
П. Пашаев
49'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Ленс
Желтая карточка
В. Приёмов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Томах
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
21
Игорь Жураховский
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-1-1-4
1
Старцев
18
Каплиенко
13
Коротецкий
22
Лисицкий
20
Пашаев
14
Гавриш
88
Орелеси
24
Платон
28
Юсов
80
Приёмов
9
Рудыка
4-4-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
34
Хачериди
21
Вида
15
Драгович
17
Ленс
20
Бельханда
44
Велозу
37
Рыбалка
7
Ярмоленко
11
Кравец
9
Рудыка
21
Жураховский
21
Жураховский
9
Рудыка
18
Каплиенко
33
Ульянов
33
Ульянов
18
Каплиенко
24
Платон
21
Штурко
21
Штурко
24
Платон
44
Велозу
90
Безус
90
Безус
44
Велозу
20
Бельханда
29
Буяльский
29
Буяльский
20
Бельханда
11
Кравец
70
Мбокани
70
Мбокани
11
Кравец
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
12
Евгений Боровик
ВР
77
Сержио
ЛП
20
Иван Матяж
ЦП
Главный тренер
Александр Томах
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
12
Евгений Боровик
ВР
77
Сержио
ЛП
20
Иван Матяж
ЦП
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Александр Томах
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Металлург - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Славутич-Арена
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