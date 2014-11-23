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    Александр Томах

    Тренер
    Имя Александр
    Фамилия Томах
    Гражданство Украина
    Дата рождения 17 октября 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Металлург 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.12.2014 Мариуполь 1 : 2 Металлург
    23.11.2014 Металлург 2 : 4 Динамо
    30.11.2014 Металлург 0 : 4 Шахтер
    01.03.2015 Говерла 0 : 1 Металлург
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