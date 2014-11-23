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Расписание матчей
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Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 23 ноября 2014
Динамо
23.11.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
26'
А. Кокорин
28'
К. Кураньи
86'
К. Кураньи (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ахмат
Замена
А. Прудников
️️️️
К. Кураньи
89'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Кураньи
86'
Желтая карточка
К. Нобоа
82'
79'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Вальбуэна
74'
70'
Замена
Адилсон
️️️️
Д. Кузяев
Желтая карточка
В. Габулов
67'
66'
Желтая карточка
О. Иванов
64'
Замена
О. Иванов
️️️️
Кану
59'
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
А. Кокорин
53'
51'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
ГОЛ! 2:0!
К. Кураньи
Пас отдал
М. Вальбуэна
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
М. Вальбуэна
26'
Желтая карточка
А. Юсупов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
АП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-3-1-2
30
Габулов
18
Жирков
6
Дуглас
4
Самба
15
Губочан
10
Джуджак
4
Юсупов
16
Нобоа
28
Вальбуэна
22
Кураньи
9
Кокорин
3-3-1-1-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
40
Уциев
8
Маурисио
31
Рыбус
14
Кузяев
10
Кану
10
Лебеденко
9
Аилтон
28
Вальбуэна
11
Ионов
11
Ионов
28
Вальбуэна
22
Кураньи
89
Прудников
89
Прудников
22
Кураньи
14
Кузяев
21
Адилсон
21
Адилсон
14
Кузяев
10
Кану
19
Иванов
19
Иванов
10
Кану
10
Лебеденко
18
Бокила
18
Бокила
10
Лебеденко
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо - Ахмат
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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