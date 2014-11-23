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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Заря
Ворскла - Заря: обзор матча 23 ноября 2014
Ворскла
23.11.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Заря
43'
А. Гордиенко (АГ)
76'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Заря
Желтая карточка
А. Янузи
90'
+2
Замена
Й. Маркоски
️️️️
А. Янузи
90'
+2
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Ковпак
84'
80'
Желтая карточка
А. Грицай
ГОЛ! 2:0!
А. Ковпак
Пас отдал
А. Янузи
76'
74'
Желтая карточка
Д. Липартия
73'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Р. Малиновский
63'
Замена
И. Петряк
️️️️
А. Караваев
Замена
О. Мищенко
️️️️
С. Турсунов
62'
60'
Желтая карточка
Ф. Будковский
58'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
И. Чайковский
55'
Желтая карточка
А. Гордиенко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Гордиенко
43'
Желтая карточка
А. Ковпак
21'
Желтая карточка
В. Чеснаков
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Богуш
4
Даллку
3
Ткачук
23
Сапай
17
Чеснаков
19
Ткачук
6
Скляр
17
Турсунов
39
Ковпак
9
Янузи
28
Громов
4-1-3-1-1
1
Сантини
20
Караваев
45
Гордиенко
15
Вернидуб
12
Игнатьевич
4
Чайковский
17
Малиновский
35
Грицай
6
Каменюка
10
Хомченовский
28
Будковский
17
Турсунов
99
Мищенко
99
Мищенко
17
Турсунов
9
Янузи
10
Маркоски
10
Маркоски
9
Янузи
39
Ковпак
24
Баранник
24
Баранник
39
Ковпак
20
Караваев
7
Петряк
7
Петряк
20
Караваев
4
Чайковский
22
Любенович
22
Любенович
4
Чайковский
17
Малиновский
13
Липартия
13
Липартия
17
Малиновский
Остались в запасе
Ворскла
Заря
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
3
Михаил Пыско
ЦЗ
36
Андрей Полтавцев
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Остались в запасе
3
Михаил Пыско
ЦЗ
36
Андрей Полтавцев
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ворскла - Заря
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Ворскла
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