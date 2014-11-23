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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Амкар-Пермь
Арсенал - Амкар-Пермь: обзор матча 23 ноября 2014
Арсенал
23.11.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
8'
С. Кузнецов
52'
Е. Осипов
56'
А. Кутьин
67'
С. Кузнецов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Амкар-Пермь
82'
Замена
А. Шаваев
️️️️
И. Киреев
Замена
А. Макаренко
️️️️
А. Лях
70'
ГОЛ! 4:0!
С. Кузнецов
Пас отдал
А. Кутьин
67'
63'
Замена
М. Якубко
️️️️
Д. Дзахов
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Калешин
62'
Травма
И. Калешин
59'
ГОЛ! 3:0!
А. Кутьин
Пас отдал
С. Сухарев
56'
54'
Желтая карточка
Я. Гол
ГОЛ! 2:0!
Е. Осипов
Пас отдал
Л. Тесак
52'
46'
Замена
Я. Гол
️️️️
Ф. Огуде
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Малоян
43'
Травма
А. Малоян
39'
20'
Желтая карточка
Ф. Огуде
ГОЛ! 1:0!
С. Кузнецов
Пас отдал
А. Малоян
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
14
Сергей Маслов
ПЗ
0
Артур Малоян
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
71
Давид Дзахов
ПП
8
Фегор Огуде
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Арсенал
16
Александр Лейкин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
3-4-2-1
1
Филимонов
18
Сухарев
23
Калешин
19
Осипов
8
Тесак
18
Кашчелан
90
Лях
14
Маслов
0
Малоян
10
Кузнецов
48
Кутьин
3-3-3-1
42
Нарубин
4
Никитин
79
Черенчиков
30
Таказов
11
Занев
32
Йовичич
23
Баланович
71
Дзахов
18
Коломейцев
88
Киреев
8
Огуде
23
Калешин
4
Васильев
4
Васильев
23
Калешин
0
Малоян
28
Рыжков
28
Рыжков
0
Малоян
90
Лях
8
Макаренко
8
Макаренко
90
Лях
8
Огуде
5
Гол
5
Гол
8
Огуде
88
Киреев
8
Шаваев
8
Шаваев
88
Киреев
71
Дзахов
26
Якубко
26
Якубко
71
Дзахов
Остались в запасе
Арсенал
Амкар-Пермь
16
Александр Лейкин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
16
Александр Лейкин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Арсенал - Амкар-Пермь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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