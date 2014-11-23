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Халл Сити - Тоттенхэм
Халл Сити - Тоттенхэм: обзор матча 23 ноября 2014
Халл Сити
23.11.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
8'
Д. Ливермор
61'
Г. Кейн
90'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Тоттенхэм
Желтая карточка
Э. Робертсон
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
Пас отдал
А. Леннон
Замена
С. Куинн
️️️️
Р. Брэди
87'
78'
Замена
Паулиньо
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Т. Хаддлстоун
65'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
63'
Желтая карточка
Д. Ливермор
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
59'
Замена
А. Леннон
️️️️
М. Дембеле
Замена
Д. Мейлер
️️️️
А. Бен Арфа
57'
Красная карточка
Г. Рамирес
50'
46'
Замена
В. Кирикеш
️️️️
Э. Дайер
34'
Желтая карточка
Э. Дайер
ГОЛ! 1:0!
Д. Ливермор
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
4-1-2-2-1
1
МакГрегор
3
Робертсон
33
Дэйвис
20
Доусон
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
11
Брэди
23
Хаддлстоун
8
Бен Арфа
11
Рамирес
18
Елавич
4-1-1-2-2
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
17
Фасио
4
Дэвис
8
Мэйсон
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
9
Сольдадо
23
Хаддлстоун
23
Росеньор
23
Росеньор
23
Хаддлстоун
8
Бен Арфа
7
Мейлер
7
Мейлер
8
Бен Арфа
11
Брэди
23
Куинн
23
Куинн
11
Брэди
15
Дайер
21
Кирикеш
21
Кирикеш
15
Дайер
9
Сольдадо
18
Паулиньо
18
Паулиньо
9
Сольдадо
8
Дембеле
12
Леннон
12
Леннон
8
Дембеле
Остались в запасе
Халл Сити
Тоттенхэм
22
Стефен Харпер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Михел Ворм
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Халл Сити - Тоттенхэм
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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