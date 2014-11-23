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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 23 ноября 2014
Леванте
23.11.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
58'
В. Касадесус
74'
Х. Луис Моралес
73'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
В. Касадесус
88'
80'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Родриго
Замена
Хуанфран
️️️️
А. Иваншиц
78'
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
И. Лопес
74'
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Парехо
Пас отдал
А. Негредо
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Р. Гарсия
72'
Желтая карточка
П. Диоп
70'
65'
Замена
Д. Парехо
️️️️
А. Барраган
65'
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Пьятти
61'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
ГОЛ! 1:0!
В. Касадесус
Пас отдал
А. Иваншиц
58'
Желтая карточка
М. Сиссоко
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
4-1-2-1-2
13
Мариньо
15
Карабелас
26
Винтра
2
Лопес
4
Наварро
18
Диоп
23
Иваншиц
22
Сиссоко
14
Гарсия
11
Касадесус
18
Баррал
4-3-1-2
25
Алвес
19
Барраган
13
Мустафи
30
Отаменди
14
Гайя
18
Фуэго
10
Хиль
20
Гомеш
10
Пьятти
19
Родриго
21
Негредо
23
Иваншиц
12
Хуанфран
12
Хуанфран
23
Иваншиц
11
Касадесус
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
11
Касадесус
14
Гарсия
25
Моралес
25
Моралес
14
Гарсия
10
Пьятти
8
Фегули
8
Фегули
10
Пьятти
19
Барраган
10
Парехо
10
Парехо
19
Барраган
19
Родриго
7
Де Пауль
7
Де Пауль
19
Родриго
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Леванте - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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