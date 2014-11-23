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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Фиорентина
Верона - Фиорентина: обзор матча 23 ноября 2014
Верона
23.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
39'
Н. Лопес
16'
Гонсало
62'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Фиорентина
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
88'
82'
Замена
Я. Куртич
️️️️
М. Гомес
Замена
Х. Савиола
️️️️
П. Тахцидис
82'
80'
Желтая карточка
Х. Мария Басанта
77'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Хоакин
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Э. Халлфредссон
71'
63'
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Алонсо
62'
ГОЛ! 1:2!
Х. Куадрадо
Пас отдал
М. Алонсо
42'
Желтая карточка
Б. Валеро
40'
Желтая карточка
Нето
ГОЛ! 1:1!
Н. Лопес
Пас отдал
Л. Тони
39'
36'
Желтая карточка
Д. Писарро
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
26'
16'
ГОЛ! 0:1!
Гонсало
Пас отдал
М. Алонсо
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
М. Оббади
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Марко Марин
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-3-2
77
Рафаэль
33
Агостини
4
Маркес
18
Морас
32
Гонсалес
77
Тахцидис
20
Халлфредссон
17
Ионицэ
11
Лопес
18
Тони
4-4-1-1
33
Нето
2
Гонсало
15
Савич
15
Басанта
3
Алонсо
7
Куадрадо
14
Фернандес
7
Писарро
6
Валеро
17
Хоакин
27
Гомес
21
Оббади
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
21
Оббади
20
Халлфредссон
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
20
Халлфредссон
77
Тахцидис
16
Савиола
16
Савиола
77
Тахцидис
3
Алонсо
11
Варгас
11
Варгас
3
Алонсо
27
Гомес
27
Куртич
27
Куртич
27
Гомес
17
Хоакин
15
Бабакар
15
Бабакар
17
Хоакин
Остались в запасе
Верона
Фиорентина
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
22
Марко Марин
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Верона - Фиорентина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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