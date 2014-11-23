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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Мордовия
Спартак - Мордовия: обзор матча 23 ноября 2014
Спартак
23.11.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Мордовия
9'
К. Промес
18'
К. Промес
27'
Ж. Карлос
90+3'
А. Дзюба
45'
М. Ломич (П)
58'
Р. Мухаметшин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Мордовия
ГОЛ! 4:2!
А. Дзюба
Пас отдал
К. Промес
90'
+3
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ю. Мовсисян
86'
70'
Замена
А. Бобер
️️️️
Р. Нахушев
Замена
Р. Широков
️️️️
Ромуло
69'
66'
Травма
Р. Нахушев
58'
ГОЛ! 3:2!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
Д. Сысуев
46'
Замена
И. Шитов
️️️️
М. Ломич
Замена
С. Таски
️️️️
С. Паршивлюк
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Ломич
Желтая карточка
С. Паршивлюк
44'
38'
Замена
Данило
️️️️
Д. Ле Таллек
ГОЛ! 3:0!
Ж. Карлос
Пас отдал
П. Эберт
27'
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Ю. Мовсисян
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
27
Ромуло
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
55
Руслан Нахушев
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
12
Владимир Божович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
18
Ибрахима Ниассе
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Роман Широков
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
34
Макеев
30
Карлос
18
Паршивлюк
4
Чельстрем
20
Эберт
27
Ромуло
88
Глушаков
10
Промес
14
Мовсисян
4-2-2-2
1
Коченков
55
Нахушев
8
Дудиев
5
Васин
32
Ломич
6
Ле Таллек
12
Божович
18
Ниассе
84
Власов
23
Мухаметшин
8
Сысуев
18
Паршивлюк
35
Таски
35
Таски
18
Паршивлюк
27
Ромуло
15
Широков
15
Широков
27
Ромуло
14
Мовсисян
22
Дзюба
22
Дзюба
14
Мовсисян
32
Ломич
24
Шитов
24
Шитов
32
Ломич
6
Ле Таллек
90
Данило
90
Данило
6
Ле Таллек
55
Нахушев
8
Бобер
8
Бобер
55
Нахушев
Остались в запасе
Спартак
Мордовия
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Спартак - Мордовия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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