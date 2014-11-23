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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 23 ноября 2014
Нью-Йорк Ред Буллз
23.11.2014, воскресенье, 21:30
США. МЛС, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
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3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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Нью-Йорк Ред Буллз
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