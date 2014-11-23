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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Флуминенсе
Спорт Ресифи - Флуминенсе: обзор матча 23 ноября 2014
Спорт Ресифи
23.11.2014, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Флуминенсе
Матч
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Статистика матча Спорт Ресифи - Флуминенсе
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0
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0
Матчи команд
Спорт Ресифи
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0 : 4
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04.12.2025
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29.11.2025
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
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Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
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Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
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Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Палмейрас
0 : 1
22.10.2026
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1 : 2
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Сантос
Информация о матче
Стадион:
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