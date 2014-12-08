Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Рубин
Мордовия - Рубин: обзор матча 08 декабря 2014
Мордовия
08.12.2014, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
40'
К. Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Рубин
89'
Замена
И. Ахметов
️️️️
В. Дядюн
86'
Замена
С. Кисляк
️️️️
С. Азмун
Желтая карточка
М. Перендиа
81'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Д. Сысуев
76'
70'
Желтая карточка
Р. Камболов
Замена
А. Бобер
️️️️
Данило
61'
59'
Желтая карточка
С. Кверквелия
58'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Замена
Е. Луценко
️️️️
Р. Нахушев
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Эдуардо
Пас отдал
О. Кузьмин
Желтая карточка
Р. Нахушев
20'
Желтая карточка
Данило
18'
Желтая карточка
И. Шитов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
18
Ибрахима Ниассе
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
90
Данило
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
17
Владимир Дядюн
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
20
Сердар Азмун
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-3-2-1
1
Коченков
5
Васин
40
Перендиа
18
Ниассе
55
Нахушев
6
Ле Таллек
8
Дудиев
84
Власов
90
Данило
8
Сысуев
4-1-1-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
44
Навас
3
Набиуллин
88
Камболов
21
Оздоев
20
Азмун
22
Эдуардо
17
Дядюн
97
Портнягин
90
Данило
8
Бобер
8
Бобер
90
Данило
8
Сысуев
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
55
Нахушев
48
Луценко
48
Луценко
55
Нахушев
20
Азмун
15
Кисляк
15
Кисляк
20
Азмун
17
Дядюн
97
Ахметов
97
Ахметов
17
Дядюн
Остались в запасе
Мордовия
Рубин
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Марко Ливайя
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Марко Ливайя
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Мордовия - Рубин
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 16:45 (прямая)
Новости команд
Все
Мордовия
Рубин
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+