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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Арсенал
Ростов - Арсенал: обзор матча 08 декабря 2014
Ростов
08.12.2014, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
34'
М. Кашчелан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Арсенал
90'
+4
Вторая желтая
В. Рыжков
90'
+2
Замена
А. Макаренко
️️️️
С. Кузнецов
90'
Замена
А. Базанов
️️️️
С. Маслов
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Бордачев
84'
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Фатуллаев
53'
Желтая карточка
В. Дьяков
51'
Желтая карточка
Баштуш
46'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
М. Григорьев
46'
39'
Желтая карточка
С. Сухарев
Желтая карточка
Горо
35'
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Кашчелан
14'
Желтая карточка
В. Рыжков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ОП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Игорь Гамула
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
21
Александр Зотов
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
21
Александр Крючков
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
26
Бордачев
0
Дьяков
15
Баштуш
2
Горо
8
Гацкан
6
Торбинский
10
Григорьев
15
Фатуллаев
2
Калачев
7
Полоз
4-2-3-1
1
Филимонов
22
Ершов
19
Осипов
18
Сухарев
8
Тесак
18
Кашчелан
90
Лях
21
Зотов
10
Кузнецов
28
Рыжков
14
Маслов
15
Фатуллаев
23
Николич
23
Николич
15
Фатуллаев
10
Григорьев
7
Чхапелия
7
Чхапелия
10
Григорьев
26
Бордачев
7
Думбия
7
Думбия
26
Бордачев
10
Кузнецов
8
Макаренко
8
Макаренко
10
Кузнецов
14
Маслов
11
Базанов
11
Базанов
14
Маслов
Остались в запасе
Ростов
Арсенал
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
16
Сергей Котов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
21
Александр Крючков
ОП
48
Александр Кутьин
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
21
Александр Крючков
ОП
48
Александр Кутьин
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Ростов - Арсенал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 18:45 (прямая)
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