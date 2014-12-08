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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 08 декабря 2014
Спартак
08.12.2014, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Урал
62'
Х. Мануэль Хурадо
85'
Ромуло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Урал
ГОЛ! 2:0!
Ромуло
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
85'
80'
Замена
А. Щаницин
️️️️
К. Ярошенко
79'
Желтая карточка
В. Подберезкин
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Д. Комбаров
77'
72'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
А. Ставпец
67'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Г. Асеведо
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
62'
Желтая карточка
Д. Давыдов
58'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
П. Эберт
56'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Ю. Мовсисян
56'
54'
Желтая карточка
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЛП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-4-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
34
Макеев
35
Таски
18
Паршивлюк
20
Эберт
88
Глушаков
4
Чельстрем
27
Ромуло
10
Промес
14
Мовсисян
4-1-2-2-1
12
Заболотный
2
Хозин
14
Фонтанелло
6
Оттесен
7
Данцев
10
Фидлер
30
Асеведо
99
Ярошенко
16
Ставпец
21
Ерохин
90
Смолов
23
Комбаров
30
Карлос
30
Карлос
23
Комбаров
20
Эберт
14
Хурадо
14
Хурадо
20
Эберт
14
Мовсисян
88
Давыдов
88
Давыдов
14
Мовсисян
99
Ярошенко
13
Щаницин
13
Щаницин
99
Ярошенко
16
Ставпец
92
Подберезкин
92
Подберезкин
16
Ставпец
30
Асеведо
2
Гогниев
2
Гогниев
30
Асеведо
Остались в запасе
Спартак
Урал
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Спартак - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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