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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Хетафе
Леванте - Хетафе: обзор матча 08 декабря 2014
Леванте
08.12.2014, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
71'
Р. Мартинс
56'
К. Йода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Хетафе
83'
Желтая карточка
Алексис
78'
Замена
П. Леон
️️️️
Мичел
Замена
В. Камараса
️️️️
Х. Луис Моралес
78'
74'
Желтая карточка
Х. Валера
Желтая карточка
А. Иваншиц
73'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мартинс
Пас отдал
Н. Карабелас
71'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
М. Сиссоко
68'
Желтая карточка
Н. Карабелас
63'
62'
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Д. Баррал
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Йода
Пас отдал
М. Ласен
46'
Замена
А. Васкес
️️️️
Ф. Инестроза
Желтая карточка
В. Касадесус
41'
31'
Желтая карточка
Ф. Инестроза
24'
Замена
Алексис
️️️️
С. Эскудеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Мичел
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
19
Саммир
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-1-2-3
13
Мариньо
15
Карабелас
26
Винтра
4
Наварро
2
Лопес
18
Диоп
22
Сиссоко
23
Иваншиц
11
Касадесус
25
Моралес
18
Баррал
4-5-1
13
Гуаита
20
Валера
5
Налдо
2
Веласкес
18
Эскудеро
8
Инестроза
22
Родригес
11
Йода
25
Ласен
7
Лафита
21
Мичел
22
Сиссоко
14
Гарсия
14
Гарсия
22
Сиссоко
25
Моралес
6
Камараса
6
Камараса
25
Моралес
18
Баррал
9
Мартинс
9
Мартинс
18
Баррал
18
Эскудеро
4
Алексис
4
Алексис
18
Эскудеро
21
Мичел
14
Леон
14
Леон
21
Мичел
8
Инестроза
9
Васкес
9
Васкес
8
Инестроза
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Саммир
ЦП
17
Диего Кастро
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Саммир
ЦП
17
Диего Кастро
ЛВ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Леванте - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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