Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Альмерия
Эйбар - Альмерия: обзор матча 08 декабря 2014
Эйбар
08.12.2014, понедельник, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
5 : 2
Завершен
Альмерия
3'
Ф. Пьоваккари
21'
Сауль
31'
Р. Альбентоса
57'
Р. Навас
74'
А. Капа
43'
Ф. Сориано
77'
Э. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Альмерия
86'
Желтая карточка
В. Силва
Желтая карточка
А. Капа
85'
Замена
Й. Эррасти
️️️️
Ману
83'
77'
ГОЛ! 5:2!
Э. Мендес
Пас отдал
Х. Наварро
ГОЛ! 5:1!
А. Капа
Пас отдал
Абрахам
74'
Желтая карточка
Д. Боатенг
70'
Замена
Абрахам
️️️️
Ф. Пьоваккари
67'
64'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Д. Зонго
ГОЛ! 4:1!
Р. Навас
Пас отдал
Ману
57'
53'
Желтая карточка
Т. Парти
47'
Желтая карточка
Корона
46'
Замена
Т. Дангда
️️️️
Т. Хемед
Замена
А. Капа
️️️️
Сауль
45'
43'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Сориано
Пас отдал
Т. Хемед
Желтая карточка
Д. Гарсия
35'
34'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Тьеви
ГОЛ! 3:0!
Р. Альбентоса
Пас отдал
Сауль
31'
Желтая карточка
Ф. Пьоваккари
28'
ГОЛ! 2:0!
Сауль
Пас отдал
Д. Гарсия
21'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пьоваккари
Пас отдал
Э. Боведа
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Ману
АП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Альмерия
23
Рубен
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
18
Томас Парти
ЦП
15
Корона
АП
23
Тьеви
ПВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
23
Хави Лара
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
10
Тирасил Дангда
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-3-1-2
1
Ирурета
6
Альбентоса
16
Кастельяно
2
Боведа
16
Навас
18
Боатенг
11
Сауль
14
Дани Гарсия
7
Ману
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
4-2-3-1
23
Рубен
23
Наварро
4
Фран Велес
5
Трухильо
2
Мане
18
Парти
19
Зонго
11
Силва
15
Корона
23
Тьеви
10
Хемед
14
Пьоваккари
22
Абрахам
22
Абрахам
14
Пьоваккари
11
Сауль
2
Капа
2
Капа
11
Сауль
7
Ману
14
Эррасти
14
Эррасти
7
Ману
10
Хемед
10
Дангда
10
Дангда
10
Хемед
23
Тьеви
23
Сориано
23
Сориано
23
Тьеви
19
Зонго
7
Мендес
7
Мендес
19
Зонго
Остались в запасе
Эйбар
Альмерия
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Эйбар - Альмерия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Альмерия
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+