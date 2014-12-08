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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 декабря 2014
Саутгемптон
08.12.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
31'
Г. Пелле
12'
Р. ван Перси
71'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Ж. Фонте
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
У. Руни
Желтая карточка
С. Мане
89'
89'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Х. Мата
Замена
Э. Маюка
️️️️
Ш. Лонг
79'
71'
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Руни
Замена
Д. Хэскет
️️️️
Д. Тадич
70'
39'
Замена
А. Эррера
️️️️
П. МакНэйр
ГОЛ! 1:1!
Г. Пелле
31'
18'
Замена
Д. Эванс
️️️️
К. Смоллинг
16'
Травма
К. Смоллинг
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
(К)
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
7
Шейн Лонг
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
64
Хуан Мата
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
42
Джейк Хэскет
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
6
Фонте
4
Йошида
17
Клайн
2
Ваньяма
7
Лонг
10
Дэвис
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
4-3-1-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
17
МакНэйр
5
Рохо
15
Янг
25
Валенсия
16
Кэррик
25
Феллайни
64
Мата
32
Руни
32
ван Перси
10
Тадич
42
Хэскет
42
Хэскет
10
Тадич
7
Лонг
24
Маюка
24
Маюка
7
Лонг
6
Смоллинг
35
Эванс
35
Эванс
6
Смоллинг
17
МакНэйр
21
Эррера
21
Эррера
17
МакНэйр
64
Мата
24
Флетчер
24
Флетчер
64
Мата
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Мэри
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