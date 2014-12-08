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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кьево
Кальяри - Кьево: обзор матча 08 декабря 2014
Кальяри
08.12.2014, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
4'
Р. Меджиорини
9'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кьево
88'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Палоски
79'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Меджиорини
Желтая карточка
С. Ибарбо
71'
69'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Д. Фариас
59'
56'
Желтая карточка
Н. Фрей
Желтая карточка
А. Экдаль
56'
Желтая карточка
Д. Конти
51'
Замена
С. Лонго
️️️️
Л. Крисетиг
46'
Замена
Г. Донса
️️️️
А. Коссу
46'
Замена
Д. Авелар
️️️️
Ф. Писано
46'
Желтая карточка
А. Коссу
41'
32'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Желтая карточка
С. Бенедетти
23'
19'
Желтая карточка
М. Иско
9'
ГОЛ! 0:2!
А. Палоски
Пас отдал
Э. Жуканович
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Меджиорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Краньо
24
Писано
13
Россеттини
13
Бенедетти
14
Бальзано
8
Экдаль
12
Крисетиг
5
Конти
17
Фариас
7
Коссу
8
Ибарбо
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
12
Цесар
87
Жуканович
5
Гамберини
16
Радованович
56
Хетемай
23
Бирса
22
Иско
69
Меджиорини
9
Палоски
24
Писано
22
Авелар
22
Авелар
24
Писано
7
Коссу
30
Донса
30
Донса
7
Коссу
12
Крисетиг
9
Лонго
9
Лонго
12
Крисетиг
23
Бирса
18
Скелотто
18
Скелотто
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
9
Палоски
11
Лопес
11
Лопес
9
Палоски
Остались в запасе
Кальяри
Кьево
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
16
Никола Белломо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Кальяри - Кьево
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Сант-Элия
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