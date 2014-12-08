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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Уфа
Торпедо - Уфа: обзор матча 08 декабря 2014
Торпедо
08.12.2014, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
40'
А. Путило
65'
Р. Мирзов
20'
Д. Карлос
37'
Д. Тумасян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Уфа
78'
Замена
А. Килин
️️️️
Х. Ханджич
ГОЛ! 2:2!
Р. Мирзов
Пас отдал
В. Стеклов
65'
Желтая карточка
И. Новосельцев
57'
Замена
У. Виейра
️️️️
И. Шевченко
56'
54'
Замена
А. Васильев
️️️️
М. Семакин
ГОЛ! 1:2!
А. Путило
Пас отдал
И. Новосельцев
40'
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тумасян
29'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Д. Карлос
22'
Красная карточка
М. Тишкин
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карлос
Пас отдал
В. Галиулин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Антон Путило
АП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
29
Иван Пауревич
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
13
Азамат Засеев
(К)
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
11
Диего Карлос
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
13
Горан Блажевич
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-2-1-3
30
Жевнов
99
Новосельцев
3
Кокошка
44
Рыков
9
Комбаров
20
Стеклов
14
Билялетдинов
14
Путило
27
Мирзов
99
Шевченко
77
Салугин
4-4-2
1
Юрченко
33
Сухов
3
Аликин
34
Тумасян
44
Тишкин
13
Засеев
29
Пауревич
14
Семакин
21
Галиулин
11
Карлос
99
Ханджич
99
Шевченко
10
Угу Виейра
10
Угу Виейра
99
Шевченко
11
Карлос
70
Сафрониди
70
Сафрониди
11
Карлос
14
Семакин
17
Васильев
17
Васильев
14
Семакин
99
Ханджич
18
Килин
18
Килин
99
Ханджич
Остались в запасе
Торпедо
Уфа
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
13
Горан Блажевич
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
90
Никита Безлихотнов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
13
Горан Блажевич
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Торпедо - Уфа
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ-Плюс Спорт Онлайн" 16:45 (прямая)
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