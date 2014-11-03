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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эйбар
Райо Вальекано - Эйбар: обзор матча 03 ноября 2014
Райо Вальекано
03.11.2014, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 10 тур
2 : 3
Завершен
Эйбар
67'
Л. Баптистао
68'
Л. Баптистао
37'
М. Арруабаррена (П)
49'
Ф. Пьоваккари
86'
М. Арруабаррена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эйбар
86'
ГОЛ! 2:3!
М. Арруабаррена
Пас отдал
Абрахам
75'
Замена
Ману
️️️️
Ф. Пьоваккари
75'
Замена
Р. Навас
️️️️
М. Кастельяно
69'
Замена
Абрахам
️️️️
А. Капа
ГОЛ! 2:2!
Л. Баптистао
Пас отдал
Г. Какута
68'
ГОЛ! 1:2!
Л. Баптистао
Пас отдал
Лика
67'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Акино
64'
61'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
Лика
️️️️
З. Каштру
52'
49'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Пьоваккари
Пас отдал
Сауль
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Арруабаррена
Желтая карточка
Н. Мартинес
36'
Замена
Д. Кобеньо
️️️️
Тоньо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Лика
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Манушу
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
23
Дани Ньето
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-3-1-2
25
Тоньо
22
Мартинес
4
Амайя
2
Тито
83
Зе Каштру
10
Трасоррас
15
Баэна
20
Акино
5
Какута
12
Баптистао
19
Буэно
3-2-3-2
1
Ирурета
16
Кастельяно
6
Альбентоса
2
Боведа
2
Капа
5
Экиза
11
Сауль
14
Дани Гарсия
14
Эррасти
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
25
Тоньо
1
Кобеньо
1
Кобеньо
25
Тоньо
83
Зе Каштру
7
Лика
7
Лика
83
Зе Каштру
20
Акино
9
Манушу
9
Манушу
20
Акино
16
Кастельяно
16
Навас
16
Навас
16
Кастельяно
2
Капа
22
Абрахам
22
Абрахам
2
Капа
14
Пьоваккари
7
Ману
7
Ману
14
Пьоваккари
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эйбар
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Райо Вальекано - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Вальекас
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