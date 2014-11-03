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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Верона
Чезена - Верона: обзор матча 03 ноября 2014
Чезена
03.11.2014, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Верона
22'
Г. Дефрель
77'
Хуанито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Верона
87'
Желтая карточка
Хуанито
Замена
М. Джурич
️️️️
Г. Дефрель
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
Хуанито
Пас отдал
П. Тахцидис
70'
Замена
Л. Тони
️️️️
Э. Халлфредссон
64'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
А. Ионицэ
64'
Замена
М. Оббади
️️️️
Н. Лопес
Замена
Л. Крайнц
️️️️
С. Луккини
64'
Желтая карточка
Г. Дефрель
61'
60'
Желтая карточка
П. Тахцидис
39'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
Замена
А. Маццотта
️️️️
Ф. Рензетти
38'
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
Пас отдал
У. Алмейда
22'
10'
Желтая карточка
А. Ионицэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Верона
77
Рафаэль
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Чезена
16
Альберто Ильо
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-2-2-2
30
Альярди
33
Рензетти
17
Луккини
14
Вольта
25
Капелли
8
Де Фьюдис
11
Карбонеро
34
Касчионе
10
Джорджи
92
Дефрель
9
Алмейда
4-3-1-2
77
Рафаэль
4
Соренсен
18
Морас
4
Маркес
28
Бривио
77
Тахцидис
17
Ионицэ
20
Халлфредссон
21
Хуанито
7
Нене
11
Лопес
33
Рензетти
23
Маццотта
23
Маццотта
33
Рензетти
17
Луккини
32
Крайнц
32
Крайнц
17
Луккини
92
Дефрель
11
Джурич
11
Джурич
92
Дефрель
11
Лопес
21
Оббади
21
Оббади
11
Лопес
17
Ионицэ
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
17
Ионицэ
20
Халлфредссон
18
Тони
18
Тони
20
Халлфредссон
Остались в запасе
Чезена
Верона
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Альберто Ильо
ВР
7
Лука Гарритано
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
15
Густаво Кампаньяро
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Альберто Ильо
ВР
7
Лука Гарритано
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Чезена - Верона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Дино Мануцци
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