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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Волынь
Говерла - Волынь: обзор матча 03 ноября 2014
Говерла
03.11.2014, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Волынь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Волынь
90'
+2
Замена
Селин
️️️️
Э. Бикфалви
90'
+1
Желтая карточка
Д. Немчанинов
79'
Замена
Д. Задерецкий
️️️️
Ф. Матей
74'
Желтая карточка
В. Федорчук
Замена
В. Каверин
️️️️
С. Мякушко
70'
Желтая карточка
Т. Качараба
57'
55'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Д. Мариотто Дос Сантос
Замена
Л. Бурдужан
️️️️
М. Фещук
46'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
А. Полянский
46'
Желтая карточка
С. Мякушко
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Олег Герасимюк
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
11
Селин
ЦФ
3-2-2-1-1
35
Коваль
33
Качараба
28
Ягодинскис
2
Полянский
8
Люлька
6
Тудосе
7
Герасимюк
16
Шацких
33
Мякушко
10
Фещук
3-4-1-2
42
Недилько
23
Немчанинов
30
Симинин
5
Жунич
93
Матей
5
Федорчук
31
Шабанов
8
Бабенко
10
Бикфалви
7
Мемешев
17
Мариотто Дос Сантос
33
Мякушко
24
Каверин
24
Каверин
33
Мякушко
2
Полянский
7
Степанюк
7
Степанюк
2
Полянский
10
Фещук
31
Бурдужан
31
Бурдужан
10
Фещук
93
Матей
20
Задерецкий
20
Задерецкий
93
Матей
17
Мариотто Дос Сантос
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
17
Мариотто Дос Сантос
10
Бикфалви
11
Селин
11
Селин
10
Бикфалви
Остались в запасе
Говерла
Волынь
22
Дмитрий Бабенко
ВР
7
Мирко Райчевич
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
7
Мирко Райчевич
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Говерла - Волынь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Волынь
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
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2019.10.22 09:30
6
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10
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1
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2016.06.08 09:58
10
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2016.05.15 21:21
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2020.01.09 13:08
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