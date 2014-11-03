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РПЛ 2026/2027
Рубин - Амкар-Пермь
Рубин - Амкар-Пермь: обзор матча 03 ноября 2014
Рубин
03.11.2014, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
90'
Г. Карадениз
90+3'
Б. Йовичич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Амкар-Пермь
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Б. Йовичич
Пас отдал
Я. Гол
Замена
В. Дядюн
️️️️
Г. Карадениз
90'
+2
Желтая карточка
Г. Карадениз
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
М. Оздоев
90'
81'
Желтая карточка
Р. Герус
Желтая карточка
Р. Камболов
77'
74'
Замена
Б. Идову
️️️️
П. Занев
72'
Желтая карточка
П. Занев
70'
Замена
Я. Гол
️️️️
Ф. Огуде
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Ливайя
57'
54'
Замена
А. Никитин
️️️️
Т. Фибел
52'
Травма
Т. Фибел
45'
Желтая карточка
Ф. Огуде
33'
Желтая карточка
Б. Йовичич
12'
Желтая карточка
И. Черенчиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
71
Давид Дзахов
ПП
8
Фегор Огуде
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
9
Марко Симоновски
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
88
Камболов
23
Кузьмин
15
Кисляк
61
Карадениз
21
Оздоев
22
Эдуардо
10
Ливайя
99
Канунников
3-3-3-1
1
Герус
97
Фибел
30
Таказов
79
Черенчиков
11
Занев
32
Йовичич
23
Баланович
71
Дзахов
18
Коломейцев
88
Киреев
8
Огуде
61
Карадениз
17
Дядюн
17
Дядюн
61
Карадениз
10
Ливайя
20
Азмун
20
Азмун
10
Ливайя
11
Занев
30
Идову
30
Идову
11
Занев
97
Фибел
4
Никитин
4
Никитин
97
Фибел
8
Огуде
5
Гол
5
Гол
8
Огуде
Остались в запасе
Рубин
Амкар-Пермь
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
9
Марко Симоновски
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Остались в запасе
9
Марко Симоновски
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Рубин - Амкар-Пермь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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