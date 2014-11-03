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Кристал Пэлас - Сандерленд
Кристал Пэлас - Сандерленд: обзор матча 03 ноября 2014
Кристал Пэлас
03.11.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Сандерленд
55'
У. Браун (АГ)
31'
С. Флетчер
79'
Ж. Гомес
90+5'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Сандерленд
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
С. Флетчер
Пас отдал
Л. Бридкатт
Вторая желтая
М. Йединак
87'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Б. Хангеланд
84'
82'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
У. Бакли
79'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Гомес
Пас отдал
У. Бакли
78'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
К. Уикхэм
Замена
Д. Панчеон
️️️️
М. Шамах
76'
74'
Желтая карточка
Л. Каттермол
71'
Желтая карточка
К. Пантилимон
Желтая карточка
М. Йединак
65'
63'
Желтая карточка
У. Бакли
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
У. Браун
55'
37'
Замена
У. Браун
️️️️
П. ван Анхолт
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
П. ван Анхолт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-1-2
1
Сперони
16
Келли
24
Данн
4
Хангеланд
25
Уорд
15
Йединак
11
Боласи
16
Ледли
10
Заа
27
Шамах
22
Кэмпбелл
4-3-3
25
Пантилимон
15
Ревейер
16
О'Ши
2
Вергини
15
ван Анхолт
6
Каттермол
16
Гомес
7
Ларссон
26
Флетчер
11
Бакли
13
Уикхэм
27
Шамах
40
Панчеон
40
Панчеон
27
Шамах
4
Хангеланд
34
Гэйл
34
Гэйл
4
Хангеланд
15
ван Анхолт
30
Браун
30
Браун
15
ван Анхолт
11
Бакли
23
Бридкатт
23
Бридкатт
11
Бакли
13
Уикхэм
17
Алтидор
17
Алтидор
13
Уикхэм
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сандерленд
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
1
Вито Манноне
ВР
35
Харис Мавриас
ПП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
35
Харис Мавриас
ПП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Кристал Пэлас - Сандерленд
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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